Mart Hoogkamer zwemt in prijzen, en ook Donnie pakt Buma NL Award

Zanger Mart Hoogkamer en rapper Donnie zijn dit jaar de grote winnaars van de Buma NL Awards, die vanmiddag werden uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht. Beide artiesten sleepten solo een prijs in de wacht. Daarnaast werden ze samen beloond in de categorie 'meest succesvolle kroeghit' met hun nummer Bieber van de kroeg.

Donnie, wiens echte naam Donald Scloszkie is, kreeg de prijs voor 'meest succesvolle single' samen met René Froger (met het nummer Bon Gepakt). Hoogkamer won verder in de categorie 'beste live show'. Die laatste prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Het nummer Bon Gepakt: