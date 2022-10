Eerder ontkend door PSV, maar Simons heeft tóch PSG-clausule in zijn contract

"Hij is van ons. Hij heeft een vijfjarig contract. Wat zij (Paris Saint-Germain, red.) zeggen, daar kan ik niks mee", was de voormalig technisch directeur van PSV John de Jong ruim een maand geleden nog duidelijk over de situatie van Xavi Simons.

Dat blijkt nu toch even anders te liggen. De smaakmaker van de Eindhovenaren heeft namelijk toch een clausule in zijn contract staan, waarmee hij terug kan keren bij Paris Saint-Germain, zo bevestigde algemeen directeur Marcel Brands maandag bij het presenteren van de jaarcijfers.