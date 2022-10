Air France en Airbus voor de rechter om crash uit 2009: 'Dit gaat om de waarheid'

Dertien jaar na dato is in Parijs de rechtszaak begonnen over de crash van een Air France-toestel in de Atlantische Oceaan op 1 juni 2009. Bij aanvang van de zaak was het rumoerig. Enkele nabestaanden van de 228 slachtoffers protesteerden luidruchtig toen de directeuren van de luchtvaartmaatschappij en vliegtuigbouwer Airbus hun condoleances aanboden.

Dat gebeurde nadat de namen van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk in de rechtszaal waren voorgelezen. Vlucht AF447 van Rio de Janeiro naar Parijs verdween 's nachts van de radar in een storm. Zowel Air France als Airbus zegt geen schuld te hebben aan het ongeluk.

Bevroren snelheidssensoren

De grootste wrakstukken van de Airbus A330 werden pas na twee jaar gevonden, net als de zwarte dozen. Die brachten aan het licht hoe er in de cockpit gehandeld was tijdens het noodweer. De piloten bleken verkeerd gereageerd te hebben op het tijdelijke gebrek aan gegevens door bevroren snelheidssensoren van het vliegtuig en duwden het toestel ongewild in een vrije val.

Vliegtuigbouwer Airbus geeft sindsdien de piloten de schuld van de crash. Air France heeft een andere lezing en claimt dat de waarschuwingen van het toestel verwarrend waren voor de piloten, en dat de vliegtuigbouwer schuld heeft. Als een van de bedrijven door de rechter veroordeeld wordt voor dood door schuld, hangt ze een boete van maximaal 225.000 euro boven het hoofd.

Nabestaanden vinden dat bedrag te laag. "Maar daar gaat het ons niet om", stelde een van hun advocaten vandaag. "Het gaat ons om de waarheid. We willen zeker weten dat er lessen worden getrokken uit dit soort grote catastrofes. Deze zaak gaat over het herstellen van de menselijkheid."