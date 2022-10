Celstraf geëist in Drentse zedenzaak na uniek dna-onderzoek

Tegen een man die een vrouw van 76 zou hebben verkracht is een celstraf geëist van drie jaar. De strafeis volgt op een bijzondere nieuwe methode van dna-onderzoek.

Het slachtoffer was in 2019 aan het nordicwalken in een natuurgebied bij het Drentse Schipborg toen ze werd belaagd. De dader heeft volgens het OM zijn geslachtsdeel laten zien en de vrouw daarna aangevallen. Daarbij zou hij de hand op haar mond hebben gelegd en haar hebben betast.

Op de broek van de vrouw werden dna-sporen gevonden. Die leidden naar een eeneiige tweeling, waarvan de 28-jarige Rick K. een van de broers is.

K. ontkent en zijn advocaat opperde dat het gevonden dna net zo goed van zijn broer zou kunnen zijn. Eeneiige tweelingen hebben vrijwel hetzelfde dna en de standaard onderzoeksmethode ziet hier geen verschil tussen. De tweelingbroer ontkent overigens ook en heeft een sluitend alibi.

Uniek onderzoek

Op verzoek van de verdediging stemde de rechtbank in met nader onderzoek. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kreeg de opdracht te kijken of er toch verschil te vinden is in het dna van beide broers. In het buitenland is zulk onderzoek in strafzaken weleens gedaan, maar in Nederland tot dusver nooit.

Vanmorgen legden de onderzoekers de uitkomsten voor aan de rechtbank in Assen. Volgens hen zijn er vijf bruikbare verschillen gevonden in het dna-materiaal van de eeneiige broers, meldt RTV Drenthe.

Hierdoor kan het gevonden dna op de kleding van de vrouw nagenoeg met zekerheid worden gelinkt aan de juiste persoon, en dat is Rick K.

Het is volgens het NFI meer dan een miljard keer waarschijnlijker dat het zijn dna is en niet dat van zijn broer. Dat is de hoogste bewijskracht die het NFI kan rapporteren.

Verdachte blijft ontkennen

De rechtbank wilde vanochtend weten wat de verdachte zelf vond van de resultaten. "Deze uitslag is een lelijke streep door uw rekening", zei de rechtbankvoorzitter. "De uitslag wijst aan dat u het geweest bent." Toch bleef de verdachte ontkennen. Hij wilde niet reageren op het onderzoek.

De rechtbank in Assen doet over drie weken uitspraak.