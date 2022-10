Verstappens Red Bull overschreed budgetplafond, straf nog niet bekend

Red Bull en Aston Martin hebben vorig seizoen het budgetplafond van de Formule 1 overschreden. Welke straf de teams daarvoor krijgen, wordt op een later moment besloten, meldt autosportfederatie FIA.

Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, heeft een procedurele fout gemaakt en heeft een volgens de FIA "kleine overschrijding" van de budgetlimiet begaan. Met een kleine overschrijding wordt een overschrijding van minder dan vijf procent bedoeld.

Formule 1-teams mogen per seizoen maximaal 147 miljoen euro (145 miljoen dollar) aan de ontwikkeling van hun wagens uitgeven. Red Bull Racing zou daar in 2021 iets boven hebben gezeten, er circuleren bedragen van 1 tot 5 miljoen dollar. In de auto waarin Verstappen in Abu Dhabi wereldkampioen werd, is dus te veel geld gestoken.