Angst voor wolf groeit na meldingen van aanvallen op schapen, koeien en pony's

Ook het echtpaar Bosker, dat een melkveebedrijf runt, twijfelt niet: hun pony werd gedood door een wolf. "De nacht na de aanval is de wolf gezien in de buurt van onze boerderij", zegt Jan Bosker. Het echtpaar deelde foto's van de aangevallen pony op Facebook.

Hoewel nog van niet alle recente aanvallen officieel is vastgesteld dat een wolf de dader was, en niet bijvoorbeeld een vos of hond, maken veel inwoners van Drenthe, Overijssel en Friesland zich zorgen over de aanwezigheid van het roofdier in hun provincie.

Zaterdagochtend werd in het Drentse dorp Wittelte, in de gemeente Westerveld, een pony dood gevonden in een weiland. Het dier, dat al tientallen jaren op de boerderij van Jan en Wilma Bosker leefde, was zwaar toegetakeld.

Het Jeugdjournaal maakte eerder dit jaar een item over de wolf in Nederland:

Het provinciale samenwerkingsverband Bij12 houdt een overzicht bij van dode en gewonde landbouwhuisdieren, zoals paarden, kippen, koeien en schapen, die mogelijk door een wolf zijn aangevallen. Eigenaren van getroffen dieren kunnen dat bij de organisatie melden. Bij12 beoordeelt of er een reële kans is dat de dieren door een wolf zijn aangevallen en kan in dat geval dna-onderzoek laten uitvoeren.

Het dier van Bosker zou niet de eerste pony zijn die in Drenthe bezwijkt na een aanval door een wolf. Op 10 augustus werd in Dwingeloo een pony dood gevonden. Later bleek uit dna-onderzoek dat het dier was doodgebeten door een wolf.

Dat Bosker dat in de nacht van vrijdag op zaterdag niet had gedaan, kwam doordat hij alleen thuis was. "En de pony was eigenwijs, in mijn eentje lukte het niet om hem binnen te krijgen."

"Iedereen hier is als de dood voor de wolf", zegt de melkveehouder. "Alle ondernemers in de omgeving zetten hun vee daarom 's nachts op stal. Je ziet nergens meer jongvee en koeien buiten staan."

De wolf is in Nederland een beschermde diersoort en mag om die reden niet worden verstoord of gedood. Dat mag alleen als sprake is van een "individuele probleemwolf", zoals een dier dat agressief is naar mensen of lijdt aan hondsdolheid.

Afschieten is dus niet aan de orde, zei de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet vorige week na afloop van een bewonersbijeenkomst over de wolf in Westerveld. Volgens hem wordt momenteel onderzocht wat andere mogelijkheden zijn, zoals het verjagen van het dier.

De gedeputeerde zei dat hij was geschrokken van de onrust in Drenthe. Hij signaleert wat dat betreft een kloof tussen de provincie en de landelijke politiek. "Als de wolf zich in het Haagse Bos zou vestigen, zouden er andere reacties op komen dan nu", stelde hij na afloop. "Wij wonen ook in een gebied met veel voorzieningen, en daar zijn zorgen over."