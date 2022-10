PSV noteert bescheiden winst in jaarcijfers, Feyenoord lijdt verlies van 4,5 miljoen

De 19-jarige Simons kwam afgelopen zomer transfervrij van Parijs naar Eindhoven. Hij is dit seizoen één van de smaakmakers bij PSV. In negen competitieduels maakte Simons zes doelpunten en gaf hij drie assists. De clausule geldt alleen voor PSG en niet voor andere clubs.

PSV meldde dat er in het contract met Xavi Simons een clausule is opgenomen. De middenvelder kan door zijn oude club Paris Saint-Germain voor een contractueel vastgelegd bedrag, naar verluidt ligt dat tussen de 10 en 12 miljoen euro, worden teruggehaald.

Ook in het boekjaar 2021/22 had corona nog impact. PSV speelde zeven thuisduels zonder publiek en er waren elf wedstrijden waarbij het stadion niet volledig gevuld mocht worden.

PSV houdt er rekening mee dat er in het huidige seizoen opnieuw verlies wordt geleden, omdat er geen grote uitgaande transfers plaatsvonden. Ondanks interesse voor belangrijke spelers als Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré bleven zij in Eindhoven. Dat leidde onlangs tot het vertrek van technisch directeur John de Jong.

Verlies voor Feyenoord

Ook Feyenoord presenteerde maandag zijn jaarcijfers. De Rotterdamse club noteerde een verlies van 4,5 miljoen euro in een sportief succesvol jaar, waarin het de finale van de Conference League haalde.

Feyenoord wijst erop dat de uitgaande transfers deze zomer buiten het boekjaar vielen. De club verkocht onder anderen Tyrell Malacia (Manchester United), Luis Sinisterra (Leeds United), Marcos Senesi (Southampton) en Fredrik Aursnes (Benfica) voor in totaal een kleine 70 miljoen euro.

In het huidige seizoen voorspelt Feyenoord winst te gaan boeken. "In 2022/23 verwachten we de omzet over vorig seizoen te evenaren. Het nettoresultaat zal, als gevolg van de deze zomer gerealiseerde transfers, positief zijn", zegt financieel directeur Pieter Smorenburg.