Poetins nucleaire dreigementen zetten ook het Korea-conflict weer op scherp

De analisten zeggen dat het geen toeval is dat Noord-Korea juist nu z'n tanden laat zien. Het opleven van de nucleaire Russische dreiging is namelijk een geschenk uit de hemel voor leider Kim Jong-un, die hernieuwd zelfvertrouwen krijgt.

In ruim twee weken heeft Noord-Korea acht raketten de lucht in geschoten, de een groter dan de ander. Afgelopen dinsdag vloog een raket over het Japanse vasteland, waarop inwoners daar de schuilkelders in doken. De Japanse regering noemde die actie een "bedreiging voor vrede en stabiliteit in de regio en de hele internationale gemeenschap". Noord-Korea zegt dat sprake is van "normale en geplande zelfverdedigingsmaatregelen".

China-correspondent Sjoerd den Daas:

"De reden die Noord-Korea heeft gevonden om deze raketproeven te beginnen is onder meer het bezoek van Kamala Harris, de vicepresident van Amerika die een bezoek bracht aan de regio. Ook in de militaire oefeningen die Amerika recent deed met zowel Zuid-Korea als Japan zag Noord-Korea een aanleiding om te reageren. China heeft gezegd de Noord-Koreaanse analyse te delen: het is uitgelokt door Amerika. Dat is ongekend, want dat hebben we sinds 2017 niet meer gezien."

"Rusland en China steunen Noord-Korea dus. Dat betekent dat de drie-eenheid terug is van (misschien wel nooit) weggeweest. De zaadjes daarvoor zijn al in de jaren 50 bij de Korea-oorlog geplant. Het is drie landen op één buik."