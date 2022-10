Nederlandse duiker (60) verdrinkt in Franse grot

Een 60-jarige man uit De Lier in Zuid-Holland is gisteren overleden tijdens een duik in een onderwatergrot in Frankrijk.

De man was met een vriend aan het duiken in een grot in de buurt van Marcilhac-sur-Célé, waar ze wel vaker doken. Wat er precies is misgegaan, is nog onbekend.

"Opeens zag een vriend dat mijn broer een beetje aan het rommelen was aan zijn apparatuur", zegt een broer van het slachtoffer tegen Omroep West.

"Op een gegeven moment wilde mijn broer een foute afslag maken, waarop zijn maat hem ging leiden en voor hem uit zwom, zodat ze de goede kant op gingen. Hij zwom een stukje vooruit en toen hij achterom keek lag mijn broer opeens zonder ademregulator (het ademhalingsinstrument, red.) in het water."

De vriend heeft het lichaam van de duiker in de grot moeten achterlaten. Een gespecialiseerd duikteam wordt ingeschakeld om het te bergen.