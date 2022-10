Invalbeurten van half uur voorbij: Atlético neemt Griezmann over van Barcelona

Na een huurperiode van bijna anderhalf jaar heeft Atlético Madrid Antoine Griezmann definitief overgenomen van FC Barcelona. Daarmee komt er een einde aan een periode waarin de Fransman om financiële redenen vaak slechts een half uur meespeelde.

In de huurconstructie die Atlético en Barcelona waren overeengekomen, stond namelijk een bijzondere clausule. Als Griezmann meer dan 50 procent van de mogelijke speelminuten kreeg, moest de club uit de Spaanse hoofdstad hem voor een transferbedrag van 40 miljoen euro overnemen. In zijn eerste seizoen deed Griezmann bijna 80 procent van de speelminuten mee, waardoor de club hem in deze jaargang vaak slechts een half uur liet invallen.

In augustus en september was er een periode waarin Griezmann liefst acht duels op rij rond de 62ste minuut mocht invallen. Drie weken geleden kreeg Griezmann opeens zijn basisplaats terug, ten teken dat een akkoord tussen Atlético en Barcelona in de maak was.