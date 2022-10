Handel in illegaal kattenmedicijn tegen covid opgerold in België

De Nederlandse en Belgische politie hebben een handel opgerold in een illegaal medicijn tegen kattencorona. Volgens de Belgische omroep VRT werden door agenten huiszoekingen verricht in Lier, Riemst en Brugge en Nederland en zijn zes mensen aangehouden.

Het gaat om een geneesmiddel om een vorm van het coronavirus bij katten mee te behandelen. Het medicijn kost zo'n 3000 euro en werd via Facebook aangeboden.

Vermoedelijk is het middel afkomstig uit China of Hongkong en mag het hier niet op de markt worden gebracht omdat het niet is goedgekeurd door de geneesmiddelenautoriteiten. Volgens het Belgische OM is er dan ook sprake van illegale handel, waarmee mogelijk enkele honderdduizenden euro's gemoeid was.

Facebookgroep

De VRT meldt dat achter de handel vermoedelijk een 32-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Lier zitten, in de provincie Antwerpen. Zij behoren tot de zes aangehouden verdachten. De twee boden online een middel genaamd GS-441524 aan, dat lijkt op de virusremmer remdesivir, die in het alternatieve circuit werd aangeprezen als middel teen covid-19.

De twee beheerden volgens het OM een Facebookgroep voor baasjes van wie katten de ernstige ziekte FIP (feline infectieuze peritonitis) hebben. FIP behoort tot de coronavirussen en er is geen medicijn voor. Met name katten met een slechte weerstand kunnen er ernstig ziek van worden en overleven een besmetting vaak niet.

Volgens de VRT verzond het tweetal het medicijn onder de noemer voedingssupplementen of cosmetica.