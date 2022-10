Na week vol experimenten staan Oranjevrouwen voor examen tegen Noorwegen

Nadat Zambia wegens visumproblemen had afgezegd, oefende Oranje vrijdag tegen Feyenoord (0-0) en ADO Den Haag (3-0 zege), in wedstrijdjes van 45 minuten. Daarin zag Jonker veel nieuwe gezichten aan het werk, in het voor veel speelsters nieuwe 3-5-2-systeem. '3-5-2 kan heel goed systeem zijn' "We wisten al hoe 4-3-3 is en we weten nu ook een beetje hoe 3-5-2 in elkaar steekt", zegt middenvelder Sherida Spitse. De recordinternational is een van de weinige ervaren krachten die wel van de partij is deze week. "Ik denk dat we beide systemen kunnen spelen", aldus Spitse. "Het is goed dat een tegenstander nooit weet hoe wij precies gaan spelen. Zeker tegen toplanden kan 3-5-2 een heel goed systeem zijn." Bekijk in deze video de beelden van het oefenduel van de Oranjevrouwen met Feyenoord en ADO Den Haag:

Omdat de wedstrijd tegen Zambia niet doorging oefent Nederland in Zeist een helft tegen Feyenoord en de andere helft tegen ADO Den Haag. - NOS

Spitse en Jonker zijn tevreden met de inbreng die de onervaren speelsters deze week hebben bij Oranje. "De nieuwe namen doen het goed", oordeelt Spitse. "Je wil dat ze zich laten zien, dat ze de basiself onder druk zetten. Ze moeten nu laten zien dat ze graag in dat mooie Oranjeshirt willen spelen." 'Dit is het moment' Jonker sluit zich daarbij aan. "Als jij vindt dat je beter bent dan een ander, dan moet je dat nú laten zien. Dit is het moment." Want in het voorjaar is de tijd van experimenteren voorbij. Dan zullen de vertrouwde namen weer terugkeren en gaat de focus op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat in juli 2023 begint. Dinsdag met een oefenwedstrijd tegen Noorwegen in Den Haag wordt de huidige interlandperiode afgesloten. "De meiden hebben zich allemaal een week lang in het zweet gewerkt om stappen te maken", zegt Jonker. "Ze pakken het snel op. Op het trainingsveld gaat het goed, maar nu volgt het examen op het veld."