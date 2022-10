Duitse veiligheidsdiensten: sabotage treinkabels was politiek gemotiveerd

Volgens de Duitse veiligheidsdiensten was de sabotage aan de treinkabels in Noord-Duitsland van afgelopen weekend een "politiek gemotiveerde daad". Dat melden Duitse media. Waarom de veiligheidsdiensten dit denken, maakten ze niet bekend.

Op zaterdagochtend stond het treinverkeer in Noord-Duitsland urenlang stil, nadat de essentiële kabels voor radiocommunicatie van de spoorwegen waren doorgeknipt. Ook de glasvezelskabels waren beschadigd, waardoor het back-upsysteem was uitgevallen.

Daders met voorkennis

De veiligheidsdiensten gaan uit van daders met voorkennis. Duitsland heeft in het verleden vaker te maken gehad met politiek gemotiveerde sabotageacties, memoreert Der Spiegel. Links-radicale groepen vielen daarbij seinlijnen en spoorweginstallaties aan. Zij gingen vaak niet zo professioneel te werk als de daders van de sabotage afgelopen weekend. Bovendien eisten de links-radicale groepen de sabotagedaden snel op, schrijft Der Spiegel.

De sabotage van afgelopen weekend is nog door niemand opgeëist. Gisteren liet de politie weten dat er geen reden is om te denken aan sabotage door een ander land. De krant Bild citeert echter een interne beoordeling van de Duitse federale recherchedienst waarin staat dat een sabotage door een staat ook niet ondenkbaar is.

Er wordt in de beoordeling verwezen naar de sabotage aan de gasleidingen Nordstream 1 en 2. De federale recherchedienst en het ministerie van Binnenlandse zaken hebben hier nog niet op gereageerd.

"Het dreigingsniveau is hoog. De sabotagedaden gericht tegen onze infrastructuur hebben dat nog eens heel duidelijk gemaakt", zei plaatsvervangend fractievoorzitter Dirk Wiese van de regeringspartij SPD tegen de Rheinische Post.