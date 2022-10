Situatie alleenstaande kinderen in Ter Apel verslechterd, zegt Kinderombudsman

De situatie voor alleenstaande kinderen in het azc in Ter Apel is de afgelopen maanden verslechterd. Tientallen kinderen verblijven dagenlang in een wachtruimte en slapen op stenen vloeren of een stoeltje.

Dat concludeert de Kinderombudsman, Margrite Kalverboer. Recent heeft zij opnieuw een bezoek gebracht aan het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel. In een brief, die in handen is van RTV Noord, schrijft ze aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) dat de situatie verder uit de hand is gelopen ten opzichte van haar eerdere bezoek in april dit jaar.

'Ze poetsen met hun vingers hun tanden'

Tijdens het bezoek van een week geleden, verbleven in Ter Apel 300 alleenstaande kinderen, terwijl er maar plek is voor 55. Om toch iedereen onderdak te bieden, moest een groep van 30 kinderen in een wachtruimte verblijven voor in ieder geval drie dagen.

"Ze wachten de hele dag op een plastic stoeltje en slapen 's avonds in een wachtruimte op een stenen vloer of op een stoeltje. Ze krijgen een laken en iets wat voor een deken door moet gaan", schrijft Kalverboer in haar brief.

NOS Stories sprak deze zomer met tientallen minderjarige alleenstaande asielzoekers bij Ter Apel: