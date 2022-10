Oud-minister Wouter Koolmees nieuwe topman NS

Wouter Koolmees start per 1 november als de nieuwe president-directeur van de NS. Koolmees was van 2017 tot begin dit jaar minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in kabinet-Rutte III. Hij volgt Marjan Rintel op, die deze zomer vertrok naar KLM. De oud-minister van D66 treedt aan in een roerige periode voor het spoorwegbedrijf door recente stakingen en grote personeelstekorten.

De voorzitter van de raad van commissarissen, Gerard van de Aast, wijst in een verklaring op Koolmees' "bewezen staat van dienst als bestuurder die zaken voor elkaar krijgt". Hij zegt verder er vertrouwen in te hebben dat Koolmees in staat zal zijn de NS naar de "volgende fase te leiden in een tijd dat de bereikbaarheid van Nederland onder druk staat".

Dienstregeling onder druk

De NS kampt met een groot personeelstekort en worstelt daardoor al langere tijd met het rondkrijgen van de dienstregeling. Vorige week nog waarschuwde de waarnemend topman dat het aantal treinen verder kan gaan afnemen. De NS heeft op dit moment 2200 vacatures. In augustus en september waren er daarnaast grote stakingen; vakbonden wilden een betere cao voor de medewerkers. In september werd er een cao-akkoord bereikt.

Koolmees noemt zichzelf een "grootverbruiker van de trein" en is naar eigen zeggen altijd onder de indruk geweest van "hoe goed we het in Nederland geregeld hebben". Hij wijst ook op het feit dat de NS "steeds meer onder druk" staat en wijst erop dat "dat ook geldt voor haar prestaties". De NS leed fors verlies tijdens de coronacrisis.