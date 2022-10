Van Empel schrijft in Waterloo eerste WB-veldrit van het seizoen op haar naam

Fem van Empel heeft de eerste veldrit van het wereldbekerseizoen gewonnen. In het Amerikaanse Waterloo was ze Ceylin Alvarado en Lucinda Brand te snel af.

In de eerste van de in totaal veertien wereldbekerwedstrijden ontbraken de Belgische rensters. Nederland was met liefst negen vrouwen vertegenwoordigd (in een veld van 34) en al snel reden er zes aan de leiding: Van Empel, Brand, Alvarado, Annemarie Worst, Denise Betsema en Inge van der Heijden. De Française Hélène Clauzel was voorin de vreemde eend in de bijt.

In de zesde en laatste ronde versnelde Brand een paar keer en alleen Van Empel kon volgen. Alvarado knokte zich terug naar voren, passeerde Brand, maar legde het in de sprint af tegen Van Empel, die dit seizoen ook al de beste was in veldritten in Beringen en Kruibeke.