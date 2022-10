Boegbeeld Leerdam bouwt bij Jumbo aan nieuwe basis als schaatser, merk en persoon

Jutta Leerdam kijkt weleens vertwijfeld om zich heen bij een training van Jumbo-Visma. Gretig is ze, klaar om zichzelf te laten zien bij haar nieuwe ploeg in aanloop naar het schaatsseizoen. Maar een trainingssessie op gang krijgen, blijkt soms moeizaam. "Dan zeg ik: oké, hup, wanneer gaan we beginnen? En dan zegt niemand wat", klinkt ze verwonderd. 'Je bent olympisch kampioen, pak die leiding' De mannen in de sprintploeg krijgen het te horen van de enige vrouw in hun midden. "Merijn (Scheperkamp, red), ben jij de leider?", vraagt Leerdam dan. Of ze denkt: Thomas (Krol, red.), je bent olympisch kampioen, pak die leiding." "Er moet gewoon af en toe een beetje pit in, maar ik wil ook niet gelijk degene zijn die zegt: let's go, we gaan hierheen of daarheen. Ik ben van nature een leiderstype, maar wel de enige vrouw in de mannen-sprintploeg. Als ik het gevoel heb dat ik die rol over kan nemen, zal ik het doen, maar nu nog niet." Bekijk hieronder de reportage van Robbert de Rijk met Leerdam vanuit het Zuid-Duitse Inzell:

Jutta Leerdam bereidt zich in Inzell met haar ploeggenoten van Jumbo-Visma voor op het nieuwe seizoen. Een reportage van Robbert de Rijk. - NOS

Het is ook best een overgang. Van middelpunt en uithangbord van haar eigen ploeg naar het zoeken van een rol en positie in een bestaand collectief. Bij Worldstream ging alle aandacht uit naar haar. En dus kwam ook alle druk op Leerdams schouders terecht. "Als we nog een sponsor nodig hadden, kreeg ik letterlijk te horen: je moet aan het begin van het seizoen gelijk presteren, anders komt er geen nieuwe sponsor en hebben we een begrotingstekort. Maar toen ging het ook goed. Dus ik weet: met meer druk kan ik ook heel goed presteren. Dat heeft zelfvertrouwen gegeven." 'Vrijheid om me te ontwikkelen' In het voorjaar 2020 vertrok ze met haar toenmalige vriend Koen Verweij bij Reggeborgh, na het behalen van de wereldtitel op de 1.000 meter. Een sprong in het diepe, maar wel een sprong die haar veel heeft gebracht. "Als ik dat niet had gedaan, als ik niet mijn eigen team had opgezet, had ik niet gestaan waar ik nu sta. Ik heb veel veranderd in mijn carrière en daar heb ik veel van geleerd."

Schaatsseizoen 2022/2023 Het nieuwe schaatsseizoen begint met het kwalificatietoernooi in Thialf voor de eerste wereldbekers, van 28 tot en met 30 oktober. Twee weken later, van 11 t/m 13 november, is in het Noorse Stavanger de eerste wereldbeker. Het belangrijkste toernooi aankomende winter is de WK afstanden, van 2 tot en met 5 maart in Heerenveen.

Bij Jumbo-Visma wil ze een volgende stap maken, op alle vlakken in de drie-eenheid die ze schetst. "Ik heb hier de vrijheid om mezelf als merk, als persoon en als schaatser te kunnen ontwikkelen." Sinds die eerste WK-titel staat Leerdam op het ijs aan de wereldtop. Ze pakte in februari van dit jaar olympisch zilver op de 1.000 meter en werd daarna ook nog wereldkampioen sprint. Al tijdens de Spelen werd ze benaderd door Jumbo, eind april was de overgang een feit. "Ze waren enthousiast over mij als schaatser en ze zagen nog veel potentie. Na de eerste trainingen en testen zei Jac (Orie, hoofdcoach, red.): ik denk dat er nog veel meer rek in zit dan ik al dacht. Het is fijn dat ze dat vertrouwen hebben, dan kan het alleen maar harder gaan." Sportief én commercieel Sportief gezien was Leerdam er vrij snel uit met Orie, het duurde wat langer voordat alle commerciële puntjes op de i waren gezet. Voor Leerdam was het belangrijk ook zichzelf te kunnen blijven profileren, zoals ze dat de laatste jaren onder meer doet op Instagram, voor inmiddels 3,3 miljoen volgers. En als een van de gezichten van modehuis Dior.

I still can’t believed I’ve partnered up with @Dior 😍 can somebody pinch me 🤏🏼❤️❤️ pic.twitter.com/GdWGwYNgFb — Jutta Leerdam (@JuttaLeerdam_) May 9, 2022

Dat ze ook vanwege die commerciële waarde al op 23-jarige leeftijd als een boegbeeld naar Jumbo-Visma is gehaald, ziet ze als "een mooie win-winsituatie". "Ik ben niet alleen schaatser, ik kan ook nog iets anders meebrengen. Ik zie dat niet als extra druk of iets negatiefs. Ze zien een meerwaarde in mij, op verschillende vlakken. En ik kan ook nog eens keihard schaatsen, dat staat voor mij centraal." 'Alleen maar een compliment, toch?' Alle extra aandacht die ze krijgt, en die ze geeft aan haar volgers op sociale media, leiden haar niet af. "Natuurlijk sta ik altijd onder druk van het publiek, de media, de mensen om me heen. Maar ik leg mezelf ook heel veel druk op, dus ben sowieso al streng voor mezelf. Ik kan het er wel bij hebben." Ze geniet ervan steeds meer meisjes en vrouwen te zien met de voor haar zo kenmerkende zwarte eyeliner. "Alleen maar een compliment, toch?"

Jutta Leerdam - ANP