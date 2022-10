Griekspoor blijft door opgave in Florence opnieuw in de eerste ronde steken

Tallon Griekspoor heeft weinig plezier beleefd aan het ATP-toernooi in Florence. De nummer 54 van de wereld moest in de openingsronde opgeven tegen de Rus Aslan Karatsev, die op dat moment met 6-3, 2-1 leidde. Het was onduidelijk waarom Griekspoor de partij niet kon voortzetten.

Bij winst zou Griekspoor in de tweede ronde mogelijk komen te staan tegenover Tim van Rijthoven, die zich via twee zeges in het kwalificatietoernooi toegang tot het hoofdschema had verschaft. Van Rijthoven treft in de eerste ronde van het indoortoernooi in Italië de Zweed Mikael Ymer.

De 26-jarige Griekspoor was in de eerste set op 3-3 de eerste met een breekkans, maar die wist hij niet benutten. Een game later was hij hard op weg naar 4-4, maar de als vijfde geplaatste Karatsev knokte zich terug en brak de Haarlemmer zelfs om de set vervolgens soeverein uit te serveren.

In de tweede set ging al in de beginfase mis met Griekspoor, die op 1-1 werd gebroken en meteen de pijp aan Maarten gaf. Het was voor hem al zijn vierde nederlaag op rij in de openingsronde van een ATP-toernooi. Ook in Astana, Tel Aviv en op de US Open zat zijn toernooi er al na één wedstrijd op.

Het toernooi in Florence staat eenmalig op de kalender en geldt als vervanging van de toernooien die in Azië zijn afgelast in verband met het coronavirus.