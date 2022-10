Vanavond op tv: Reeks raketaanvallen op Oekraïense steden • Laatste week enquêtecommissie Groningen

Het is de eerste aanval op de hoofdstad sinds juni. Volgens de Oekraïnse president Zelensky wil Rusland energievoorzieningen en mensen treffen. Betekenen de aanvallen een omslag in Ruslands strategie, dat de afgelopen tijd grote verliezen lijdt aan het front? Te gast zijn Oost-Europadeskundige Bob Deen en bijzonder hoogleraar Oorlogsstudies Frans Osinga .

Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op meerdere steden in Oekraïne. Er werden vanmorgen explosies gemeld in het centrum van de hoofdstad Kiev, Dnipro, Chmelnytsky, Zjytomyr, Ternopil, Lviv en Charkov. In Kiev zijn zeker acht burgerdoden en 24 gewonden gevallen.

Hoekstra en Wiebes verhoord

Het is de zevende en laatste verhoorweek van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Later deze week wordt premier Mark Rutte verhoord, vandaag zijn vicepremier en oud-minister van Financiën Wopke Hoekstra en oud-minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes aan de beurt. Wiebes kondigde in 2019 aan in 2022 helemaal te stoppen met de gaswinning, jaren eerder dan gepland. Politiek verslaggever Nynke de Zoeten volgt de verhoren en praat ons bij.