Gasprijs op laagste punt in drie maanden: 'Paniek is even weg'

De prijs op de Europese gasmarkt zakte vanochtend tot de 150 euro, het laagste niveau in meer dan drie maanden tijd. Eind augustus kostte een megawattuur gas nog zo'n 350 euro.

Dat de prijs van gas nu daalt, komt vooral doordat de voorraden goed gevuld zijn, zegt energie-econoom Hans van Cleef (ABN Amro).

"De kachel gaat doorgaans aan in oktober. Maar het is buiten nog vrij warm, dus het gebruik valt nu mee. Door de hoge prijs denken consumenten sowieso drie keer na voordat ze de verwarming aanzetten."

Onzekere factoren

Doordat er minder vraag is naar gas, neemt de prijs ook af. Zet die trend door, dan zouden consumenten thuis daar ook iets van kunnen merken, denkt Van Cleef. "In januari komt het prijsplafond dus betalen consumenten sowieso minder."

Er zijn wel een aantal onzekere factoren als het gaat om de prijsontwikkeling van gas. Van Cleef: "Hoe koud wordt het deze winter, komt er voldoende vloeibaar gas uit andere landen en doet Rusland nog gekke dingen?"

"Al met al vind ik het nog geen reden tot hoop: daarvoor zijn deze factoren simpelweg te onzeker", zegt Van Cleef.

'Niet superpessimistisch'

Jilles van den Beukel, energiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, is iets optimistischer. "Al kan je beter zeggen: de prijsdaling is reden om niet superpessimistisch te zijn. De zorg is er voor komende winter wel een beetje af. Al is de prijs nog steeds acht keer zo hoog als het gemiddelde tussen 2015 en 2020."

"De paniek is dus even weg", zegt Van den Beukel. Wel heeft dit vooral effect op de leveringsprijzen op de korte termijn, en niet bijvoorbeeld de prijzen van volgende winter. "Daar zie je dat de prijsdaling minder hard omlaag gaat", zegt Van den Beukel.

Olieprijs

Waar de gasprijs zakt, zit de prijs van olie al een paar weken in de lift: voor een vat Brent-olie betaal je nu zo'n 97 euro. Vorige maand was dat nog 85 euro. Van Cleef noemt twee oorzaken.

"De prijs was in de zomer laag door angst voor een recessie. Daarnaast kondigde de olieproducerende landen vorige week aan minder te gaan produceren. Minder aanbod drijft de prijs omhoog."

De gestegen olieprijzen zijn nog amper merkbaar aan de pomp, zegt Van Cleef. "De prijzen volgen maar met een kleine vertraging. En olie bepaalt ongeveer een derde van de benzineprijs. De rest is voornamelijk accijns en btw."