Nieuwe homerun brengt Pujols dichter bij iconen als Bonds en Ruth

Albert Pujols is sinds vannacht de nummer vijf op dat lijstje. De 40-jarige slagman van Los Angeles Angels sloeg in het duel met Colorado Rockies (5-3 winst) zijn 660ste homerun en evenaarde daarmee Willie Mays op de ranglijst aller tijden.

Barry Bonds, Hank Aaron, Babe Ruth en Alex Rodriguez. Het zijn illustere honkballers die de meeste homeruns achter hun naam hebben staan in de geschiedenis van de Amerikaanse Major League Baseball.

"Dat mijn naam in een zin valt met die van Willie Mays is ongelooflijk. Ik ben echt vereerd", zei Pujols. Angels-manager Joe Maddon was blij voor zijn pupil: "Iedereen wist wat er op het spel stond en iedereen gunde het hem."

Ook nog no-hitter Mills

Het was dus een historische dag in de MLB, ook omdat Alec Mills van Chicago Cubs voor de tweede no-hitter van het seizoen zorgde. De werper krijgt dan geen enkele slag tegen. Mills' ploeg won het duel met Milwaukee Brewers met 12-0.

Het is de zestiende keer dat een werper van de Cubs geen enkele honkslag hoeft te incasseren. In de historie van de MLB (1875-2020) is tot nu toe 305 keer een no-hitter gegooid. Eerder dit seizoen lukte Lucas Giolito (White Sox) dat.