ACM tikt Greenchoice en Vattenfall op vingers om vage groene claims

Energiebedrijven Vattenfall en Greenchoice gaan bepaalde duurzaamheidsclaims niet meer gebruiken of passen ze aan. Dat doen ze onder druk en na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de ACM zetten de twee zich duurzamer neer door vergelijkingen te gebruiken, maar was niet duidelijk op basis waarvan die vergelijkingen werden gemaakt en met wie of wat werd vergeleken.

Vattenfall doneert nu 950.000 euro en Greenchoice 450.000 euro aan duurzame goede doelen. Vanwege die donaties krijgen ze geen boete van de ACM.

Gecompenseerd aardgas was 'groene energie'

Greenchoice gebruikte bijvoorbeeld de term 'groene energie' voor aardgas dat gecompenseerd werd door het planten en beschermen van bomen. Daarmee stopt het bedrijf nu, voortaan wordt dit 'bosgecompenseerd gas' genoemd. Ook stopt het bedrijf met uitlatingen als 'groenste energiebeweging van Nederland' en 'grootste inkoper van zonne-energie in Nederland'.

Want Greenchoice kon volgens de ACM niet duidelijk maken op basis waarvan deze claims werden gemaakt. Zo kon het bedrijf niet aantonen dat het daadwerkelijk de grootste inkoper van zonne-energie is.

Niet alleen groene, ook grijze stroom

Vattenfall wekte volgens de ACM met verschillende claims de indruk enkel groene stroom te verkopen, terwijl het bedrijf ook grijze stroom verkoopt. Vattenfall maakt voortaan beter duidelijk dat het hierbij alleen om hun product 'Groen uit Nederland' gaat en niet het gehele aanbod.

Ook stond de claim 'wereldrecord goedkoopste windstroom' op de site van Vattenfall, terwijl dat volgend de ACM niet onderbouwd werd. Die claim is verwijderd.

De ACM gaat de komende twee jaar controleren of de energiebedrijven zich aan de afspraken houden.