Van Dijke helpt Nederland aan eerste medaille op WK judo in Tasjkent

Van de vier Nederlandse judoka's die op de vijfde dag van de WK in Tasjkent op de mat verschenen, waren er drie al snel klaar. Onder hen ook Noël van 't End, die drie jaar terug nog wereldkampioen werd in de klasse tot 90 kilogram. Sanne van Dijke was de enige die op medaillekoers bleef. Zij worstelde zich in de categorie tot 70 kilogram naar een partij om het brons door in de herkansingen af te rekenen met Michaela Pollores. De Oostenrijkse, vorig jaar goed voor WK-brons en verliezend finaliste op de Olympische Spelen, liep in de slopende verlenging tegen haar derde en dus fatale strafje aan. Door die zege kon de 27-jarige Van Dijke haar prestatie van een jaar geleden in Boedapest herhalen. Dat lukte omdat halverwege het gevecht met Shiho Tanaka de Japanse bij een aanval van de Nederlandse haar knie blesseerde. Een korte behandeling bleek geen soelaas te bieden, waarop Tanaka tot opgeven gedwongen was. Onder luid applaus vanaf de tribune droeg Van Dijke de pechvogel van de tatami. Corona hindert Van 't End De 31-jarige Van 't End had na enkele positieve coronatesten in de aanloop naar het toernooi pas vrijdag naar de hoofdstad van Oezbekistan kunnen afreizen. Allesbehalve topfit klopte hij daar na een bye in de tweede ronde de Portugees Anri Egutidze met een armklem (ippon). Tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov, die een hoog tempo onderhield, werden drie shido's (strafjes) hem echter fataal.

Al eerder had Jesper Smink het moeten afleggen tegen de Duitser Eduard Trippel, die op ippon zegevierde. Kroatische dwarsliggers Bij de vrouwen had Nederland eveneens twee ijzers in het vuur. Voor Hilde Jager hield het toernooi na een goed begin toch al in de tweede ronde op. Ze bleek niet opgewassen tegen titelverdedigster en nummer één van de wereld Barbara Matic uit Kroatië. De 24-jarige Apeldoornse had vorig jaar één keer van haar gewonnen en was daarom vol goede hoop, maar Matic sloeg in de verlenging toe met een score.

Reactie van Hilde Jager na haar nederlaag in de tweede ronde (klasse tot 70 kilogram) van de WK in Tasjkent tegen titelverdedigster Barbara Matic. - NOS