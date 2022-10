Alleen Van Dijke nog op medaillekoers op dag vijf van WK judo in Tasjkent

Van de vier Nederlandse judoka's die op de vijfde dag van de WK in Tasjkent op de mat verschenen, waren er drie al snel klaar. Onder hen ook Noël van 't End, die drie jaar terug nog wereldkampioen werd in de klasse tot 90 kilogram. Alleen Sanne van Dijke maakt nog kans op brons in de categorie tot 70 kilogram.

De 31-jarige Van 't End had een bye in de eerste ronde en klopte vervolgens de Portugees Anri Egutidze met een armklem (ippon). Tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov werden drie shido's (strafjes) hem echter fataal. Al eerder had Jesper Smink het moeten afleggen tegen de Duitser Eduard Trippel, die op ippon zegevierde.

Kroatische dwarsliggers

Bij de vrouwen had Nederland eveneens twee ijzers in vuur. Voor Hilde Jager hield het toernooi na een goed begin toch al in de tweede ronde op. Ze bleek niet opgewassen tegen titelverdedigster en nummer één van de wereld Barbara Matic uit Kroatië, die daar wel een derde strafje in de verlenging voor de 24-jarige Apeldoornse voor nodig had.

Ook bij de 27-jarige Van Dijke maakte een Kroatische dwarsligger een eind aan haar titelaspiraties. De Europees kampioene van 2017 en 2021 en winnares van olympisch brons vorig jaar in Tokio keek na twee zeges (op ippon) in de kwartfinales tegen de zes jaar jongere Lara Cvjetko al tegen een achterstand van twee strafjes aan, toen ze een waza-ari te incasseren kreeg. Daar wist ze in het vervolg van de partij niets meer tegenover te stellen.

Van Dijke kan via de herkansingen alsnog in het bezit komen van een bronzen medaille, de plak die ze vorig jaar in Boedapest ook binnensleepte.