Justitie België eist 27 jaar cel tegen Limburger die agent doodschoot

Het Belgische Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen een 40-jarige man uit het Limburgse Schinnen voor het doodschieten van een agent in België. De man verzette zich tegen zijn arrestatie na een barruzie.

Justitie wilde hem veroordelen voor moord, maar daar ging de jury in België niet in mee omdat er geen voorbedachte rade zou zijn geweest. De jury achtte hem afgelopen vrijdag wel schuldig aan doodslag en poging tot doodslag. De rechtbank komt later met een vonnis, meldt 1Limburg.

Yvo T. (40) schoot in de nacht van 25 op 26 augustus 2018 in Spa een politieagent dood. Dat gebeurde in het weekend dat in Spa de Grand Prix Formule 1 werd verreden. Hij was met een vriend en zijn broer op stap.

Barruzie

Na een ruzie in een bar werden de drie door de politie aangehouden in een taxi. Daarbij werd meerdere keren geschoten. Eén agent overleed ter plekke, een andere kon zich in veiligheid brengen.

T. vluchtte, maar werd de volgende ochtend in een vakantiepark aangehouden.

Yvo T. heeft tijdens de zitting bekend de agent te hebben neergeschoten. "Ik ben verantwoordelijk voor de dood van deze agent, al kan ik me niet herinneren dat ik geschoten heb."