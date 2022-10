Aanvallen op meerdere Oekraïense steden, zeker acht doden in Kiev

Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op meerdere steden in Oekraïne. Er werden vanmorgen explosies gemeld in de hoofdstad Kiev, Dnipro, Chmelnytsky, Zjytomyr, Ternopil, Lviv en Charkov.

Volgens de laatste berichten zijn in Kiev zeker acht burgerdoden en 24 gewonden gevallen. Het is de eerste aanval op de hoofdstad sinds juni. De eerste explosies in de stad waren rond 08.00 uur (lokale tijd) vanochtend, zegt burgemeester Vitali Klitsjko.

Waar eerder vooral buitenwijken van Kiev werden getroffen, werd de stad vandaag in het centrum geraakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is een raket ingeslagen in de buurt van het hoofdkwartier van de Oekraïense geheime dienst en het kantoor van president Zelensky. Enkele minuten voor de explosies zou het luchtalarm in het hele land zijn afgegaan.

Ook steden ver van het front, in het westen van het land, zijn explosies gemeld. In meer dan twintig provincies zouden bombardementen zijn geweest. De brede aanval op het land wordt gezien als een vergelding voor de explosie op de brug tussen de Krim en Rusland, afgelopen weekend.

Er zin in ieder geval explosies gemeld in de volgende steden: