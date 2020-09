'Sanering varkenshouders levert niet gewenste stikstofreductie op'

Minister Schouten laat in een reactie aan Investico en EenVandaag weten dat ze vooralsnog vasthoudt aan de berekening van het Planbureau. De minister zegt dat volgend jaar duidelijk moet worden hoeveel varkenshouders definitief deelnemen en hoeveel stikstofruimte de sanering vervolgens oplevert.

De belangenorganisatie van de varkenssector, de POV, verwacht nu dat 50 tot 60 procent van de uiteindelijk 407 geregistreerde varkensboeren echt zal stoppen, oftewel ruim 200. Het Planbureau gaat in berekeningen uit van 361 bedrijven die een eind maken aan het houden van varkens.

In januari bleek dat de animo voor de uitkoopregeling voor varkenshouders juist veel groter was dan verwacht. Het ministerie rekende toen op zo'n 300 aanmeldingen , maar uiteindelijk meldden 503 boeren zich voor de stopsubsidie. Een deel van hen voldeed niet aan de eisen.

Uit het onderzoek van Investico en EenVandaag blijkt dat de regeling voor varkenshouders om te stoppen in eerste instantie was overtekend, maar dat een aantal boeren toch afziet van de subsidieregeling om te stoppen. Ze melden dat het Planbureau voor de Leefomgeving "te optimistisch" is over het aantal boeren dat zal stoppen.

Stikstofcrisis: hoe zat het ook alweer?

De stikstofreductie door de subsidieregeling voor stoppende varkensboeren, moest de minister een uitweg bieden in de stikstofcrisis: om woningen te bouwen en snelwegen te verbreden, moest de uitstoot van stikstof omlaag.

In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de instantie voldeed het Nederlandse overheidsprogramma om stikstof in kwetsbare gebieden terug te dringen niet. Nieuwe vergunningen in de bouw en landbouw werden vervolgens niet uitgegeven.

Door de daaropvolgende stikstofcrisis moest de overheid met een vervanging van de PAS komen. Dat plan ligt inmiddels klaar en moet op 1 januari 2021 in werking treden. Er zal 5 miljard worden besteed om in 10 jaar de stikstof in Nederland terug te dringen en de natuur te laten herstellen.