Routinier Knegt waarschuwt jonge honden: 'Ik ben sneller dan ooit tevoren'

Sjinkie Knegt debuteerde in 2010 als shorttracker op de Olympische Spelen, was in 2014 in Sotsji de eerste Nederlander ooit met een (bronzen) shorttrackmedaille, liep zware verwondingen op na een ongeluk met een shovel en een houtkachel, maar stond afgelopen weekeinde bij de Dutch Open toch weer als een jonge hond op het ijs.

Sterker nog: de 33-jarige Knegt zegt momenteel sneller dan ooit te zijn: "Ik dacht vorig jaar tijdens de Spelen in Tokio dat ik wel weer terug was op mijn oude niveau. Maar ik merkte afgelopen zomer dat het eigenlijk steeds beter kon. Ik voelde me weer beter en sterker. En op het ijs laat ik ook zien dat ik in de training sneller ga dan ooit tevoren."

Een verklaring voor zijn goede vorm heeft Knegt eigenlijk niet: "Geen idee. Ik zit gewoon goed in mijn vel en ik geniet van het schaatsen. Ik vind het nog steeds het mooiste dat er is."

Selectiecommissie bepaalt

Tijdens de Dutch Open in Heerenveen konden de Nederlandse shorttrackers zich plaatsen voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden. Knegt won de 1.500 meter en werd tweede op de 1.000 meter, waarmee hij kwalificatie vrijwel zeker op zak heeft. Een selectiecommissie van de KNSB moet nog wel bepalen welke zes mannen en zes vrouwen naar de wereldbeker mogen.

Vroeger was dat een abc'tje voor Knegt. Maar de huidige lichting shorttrackmannen is sterk en staat te dringen. De routinier uit Bantega maakt zich echter geen zorgen.

"Ik sta er nog steeds tussen en daar gaat het om. Ik had maar één opdracht en dat is overleven. Ik weet eigenlijk wel zeker dat dat gelukt is. De afgelopen twee weken heb ik me voor de volle 120 procent ingezet om er zeker van te zijn dat ik bij de beste zes zou staan."

Knagende jongens

Bovendien, zegt Knegt, zorgt de in zijn nek hijgende concurrentie er ook voor dat hij beter wordt. "Het is goed voor de sport en ook voor mezelf dat de jonge jongens aan mijn benen knagen."