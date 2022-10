Kanye West vergrendeld op Twitter en Instagram om antisemitische berichten

"Ik zal mijn broeder Kanye altijd steunen als een vrijdenker, maar dit White Lives Matter-T-shirt vind ik maar niks", reageerde bijvoorbeeld rapper Diddy in een video op Instagram . "Met Black Lives Matter moet je niet rotzooien. Draag het shirt niet, koop het niet, rotzooi er niet mee. Het is geen grapje."

West plaatste de berichten na kritiek op een White Lives Matter-T-shirt dat hij vorig weekend droeg op de modeweek in Parijs. De rapper had zich eerder al kritisch uitgelaten over de Black Lives Matter-beweging, die hij 'oplichting' noemde. Deelnemers aan de antiracistische protesten namen het hem kwalijk dat hij hun motto verdraaide.

Diddy belde Kanye ook persoonlijk om hem die boodschap over te brengen, maar die was daar niet van gediend. Kanye besloot sms-berichten tussen hem en Diddy online te zetten met zijn eigen commentaar. Daarin liet hij zich antisemitisch uit.

"Dit is geen spelletje", schreef Kanye in de onderlinge berichten die hij op Instagram publiceerde. "Ik ga jou als een voorbeeld gebruiken om de Joodse mensen die je verteld hebben me te bellen te zeggen dat niemand me kan bedreigen of beïnvloeden. Ik zei toch dat dit oorlog is."

Op Twitter herhaalde hij de beschuldigingen publiekelijk. "Vanavond nog wat slaperig, maar als ik wakker ben ga ik death con 3 op het Joodse volk", schreef hij met een verwijzing naar de staat van paraatheid van het Amerikaanse leger, Defcon. "Jullie hebben te lang met me gesold en geprobeerd iedereen eruit te wippen die tegen jullie agenda is."

Kanye negeerde daarmee de smeekbede per sms van Diddy om in te binden. "Ik wil gewoon met je spreken als zwarte man. Ik wil je spreken omdat dit mensen pijn doet. Stop."

Invloedrijk

De 45-jarige Kanye West is een van de grootste namen uit in de hiphopwereld. Als rapper en producer is hij de afgelopen twintig jaar zeer invloedrijk. Veel mensen zien hem als muzikaal genie die nieuwe stromingen teweegbrengt. Hij heeft 24 Grammy Awards op zijn naam.

Daarnaast is hij succesvol ondernemer en ontwerper. Met Adidas bracht hij een zeer succesvolle sneaker op de markt en met Gap een kledinglijn. Zijn vermogen werd in 2020 door Bloomberg op meer dan 6,6 miljard dollar geschat.

Hij heeft zich echter vaker grillig gedragen, zowel online als in de media. Zo deed hij een halfslachtige poging Amerikaans president te worden, noemde hij slavernij "een keuze" en nam hij een videoclip op waarin hij iemand kidnapte en onthoofde die leek op komiek Pete Davidson, met wie zijn ex Kim Kardashian toen samen was.