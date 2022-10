'Verdachte onthulde motief voor moord Peter R. de Vries in telefoongesprek'

Voor het eerst is geluidsmateriaal opgedoken waarin een verdachte van de moord op Peter R. de Vries zich uitlaat over het motief. In een afgeluisterd telefoongesprek van een verdachte is te horen dat De Vries "overal zijn neus in stopte waar hij die niet moest stoppen", meldt EenVandaag.

Eerder verklaarde een getuige al dat de rol van De Vries bij het Marengo-proces aanleiding zou zijn geweest voor de moord. Nu wijst een telefoongesprek tussen verdachte Christopher W. (27) en zijn vriendin volgens EenVandaag ook in deze richting. W. kreeg in voorjaar van 2021 met twee andere mannen de opdracht voor de moord, maar deze opdracht ging uiteindelijk naar anderen. Toch bleef W. betrokken bij de moordopdracht, schrijft het actualiteitenprogramma. De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten.

De avond na de aanslag belde W. met zijn vriendin, die hem vertelde dat De Vries is neergeschoten. "Lekker voor hem", zegt W., waarop zijn vriendin woedend reageert. W. gaat volgens EenVandaag vervolgens in op de bemoeienis van De Vries met het Marengo-proces. "Daarom hebben ze hem geschoten", zegt W.

Bellen vanuit gevangenis

W. en twee andere verdachten hebben volgens onderschepte telefoongesprekken en spraakberichten in mei en juni "getreuzeld" met de uitvoering van de moord. Uiteindelijk kregen anderen de opdracht voor de aanslag op De Vries, schrijft EenVandaag.

W. werd eind mei opgepakt omdat hij nog een oude straf moest uitzitten, schrijft EenVandaag. Vanuit de gevangenis hield hij contact met medeverdachten Gerower M. (26) en Erickson O. (27). Zij vertelden begin juni telefonisch aan W. dat ze zijn "begonnen met werken", wat ze ook wel "observation" noemen. Ook op 9 juni en 1 juli zijn M. en O. in de buurt van de RTL Boulevard-studio in Amsterdam, blijkt uit hun telefoongegevens.

Op de dag van de moordaanslag belde W. volgens EenVandaag vanuit de gevangenis met M. en O., die zeggen dat zij "op weg" zijn. Uit de kentekenregistratie blijkt dat zij van Rotterdam naar Amsterdam reden. Vlak voor hen voor hen reden Delano G. en Kamil E., de vermoedelijke schutter en zijn chauffeur.

Peter R. was in het jaar voor zijn dood vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de zaak tegen de groep rond Ridouan Taghi. Politie en OM gaan ervan uit dat Taghi opdracht heeft gegeven voor de moord op De Vries. In het Marengo-proces is levenslang tegen Taghi geëist.