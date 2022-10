Koningsdag en tienjarig koningschap volgend jaar gevierd in Rotterdam

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de rest van de koninklijke familie vieren Koningsdag volgend jaar in Rotterdam. Willem-Alexander viert in die stad dan ook zijn tienjarig koningschap.

Het gemeentebestuur is blij met de keuze voor Rotterdam. "De band met het koningshuis is van oudsher sterk", zegt burgemeester Aboutaleb. "Iedereen is op 27 april welkom."

Cultuurwethouder Kasmi noemt het "mooi en symbolisch dat de koning kiest voor een feest in 010 voor de viering van zijn tienjarig koningschap." De gemeente roept burgers op initiatieven in te sturen om de dag te vieren.

Dit jaar was de koninklijke familie in Maastricht.