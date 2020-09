Aandacht voor 'Tourpiemels' leverde wegpoetsers werk op: 'Het was best erg'

"Mensen kennen ons nu beter", zegt wegpoetser Patrick Dancoisne. "Geen wonder na alle aandacht van vorig jaar." De reportage van verslaggever Tom Lagerberg en cameraman Martien Appelman kreeg internationale media-aandacht, onder meer The Wall Street Journal besteedde er aandacht aan.

Ze zijn de efaceurs du Tour de France, 'de gummers van de Tour' en hun rol is niet te onderschatten. Een op het asfalt getekende piemel wil de Tourorganisatie niet in miljoenen huiskamers laten zien.

"We hebben veel reacties gehad. En ook veel werk, want mensen tekenden obscene dingen om te zien wat we ermee deden. Het was best erg."

Toch hebben de verfkwasten geen overuren hoeven draaien, door de coronacrisis trekt de Tour nu eenmaal minder publiek dan normaal. "Er zijn sowieso minder mensen, we zitten buiten de vakantie. De cols zijn dit jaar netter dan vorig jaar, over het algemeen zijn er minder piemels getekend."

Bekijk hieronder de reportage van vorig jaar: