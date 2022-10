Vaker minder kraamzorg voor zwangere vrouwen met geldproblemen

Zwangere vrouwen met geldproblemen kiezen steeds vaker voor minder of geen kraamzorg omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Dat zeggen kraamzorgorganisaties uit Amsterdam in Het Parool.

Wie niet aanvullend verzekerd is, moet een eigen bijdrage van 4,70 euro per uur betalen voor kraamzorg. Het minimale aantal uur kraamzorg dat kan worden afgenomen is 24 uur. Voor zwangeren met geldproblemen is het bedrag ruim honderd euro te veel om zelf bij te dragen.

Juist deze groep heeft veel baat heeft bij kraamzorg, zeggen kraamzorgorganisaties. Gemiste kraamzorg leidt tot een slechtere start voor zowel de moeder als het pasgeboren kind, volgens de Amsterdamse kraamzorgorganisaties. De kraamverzorgende helpt en geeft uitleg, maar signaleert ook of het goed gaat met moeder en kind.

Ongelijkheid

Als zwangere vrouwen vanwege geldproblemen kiezen voor minder of geen kraamzorg kan dat leiden tot meer ongelijkheid, volgens de kraamzorgorganisaties.

Vorig jaar maakte kenniscentrum Ahti bekend dat zwangere vrouwen in Amsterdam vaker kiezen voor "minimale kraamzorg" in vergelijking met de rest van Nederland. 28 procent van de Amsterdamse zwangere vrouwen koos voor de kortst mogelijke periode van kraamzorg, waar dat landelijk rond de 18 procent lag.