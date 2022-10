DNB bezorgd over risico's bij banken: 'Pas op met winst uitkeren'

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor zwaardere beproeving voor banken. Hoewel de bankensector er goed voor staat, maken de hoge inflatie, oplopende rentes, de oorlog in Oekraïne en kans op wereldwijde recessie dat voorzichtigheid geboden is.

"De inflatie is hoog en de rente loopt op, terwijl de economische groei afneemt. Dat is een mix van factoren die we sinds de jaren zeventig niet in deze mate hebben gezien", zegt DNB-president Klaas Knot.

"We staan er beter voor dan toen en ik heb vertrouwen in de weerbaarheid van onze financiële sector, maar deze combinatie van ongunstige ontwikkelingen vergroot onmiskenbaar de financiële stabiliteitsrisico's."

Buffers in stand houden

Huishoudens die afgelopen jaren hoge schulden hebben opgebouwd - bijvoorbeeld voor de koop van een huis op de oververhitte woningmarkt - kunnen bij verder stijgende rentes en een minder snelle groei van inkomens in de problemen komen. Hetzelfde geldt voor bedrijven.

Als die huishoudens of bedrijven vervolgens hun lening niet meer kunnen terugbetalen, raakt dat ook de bankensector. DNB waarschuwt dat dit bijvoorbeeld kan gebeuren bij bedrijven die veel energie gebruiken.

De toezichthouder maant banken daarom om hun buffers zoveel mogelijk in stand te houden. Dat houdt onder meer in dat de sector terughoudend moet zijn met winst uitkeren en inkopen van eigen aandelen.

Huizenmarkt

Sinds begin dit jaar moeten banken al verplicht meer geld reserve houden omdat ze volgens DNB te weinig rekening hielden met een omslag op de huizenmarkt. Die maatregel wordt verlengd tot in ieder geval 1 december 2024.

Doordat de hypotheekrente stijgt en de vooruitzichten voor de economie versomberen, neemt de kans toe dat huizenprijzen zullen dalen. Afgelopen kwartaal namen de huizenprijzen al met 5,8 procent af ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Bij lagere woningwaardes bestaat ook de kans dat er weer meer huizen onder water komen te staan. Uit een analyse van de DNB blijkt dat als de huizenprijzen 20 procent zou dalen bij 8 procent van de huiseigenaren hun hypotheekschuld hoger is dan de waarde van hun huis.

Dat gaat om een paar honderdduizend huishoudens. Vooral jonge huizenbezitters hebben relatief hoge hypotheekschulden. Te hoge schulden zijn niet alleen een risico voor huiseigenaren, voor banken kan het leiden tot verliezen op de hypotheekportefeuille.