Stakingen jeugdbeschermers van start: 'Het is elke dag schipperen'

Jeugdbeschermers starten vandaag met stakingsacties om aandacht te vragen voor de te hoge werkdruk. Doordat er te veel jongeren per jeugdbeschermer zijn, kan de benodigde begeleiding niet geboden worden, stelt FNV Jeugdzorg.

Een aanzienlijk deel van de jeugdbeschermers zal de telefonische diensten inkorten waarin vragen kunnen worden gesteld door jongeren, ouders of andere instanties. Als het kabinet binnen twee weken niet aan de opgelegde eisen van FNV Jeugdzorg voldoet, volgen er verdergaande acties.

Het inkorten van de telefonische dienst moet ertoe leiden dat de werkdruk van jeugdbeschermers afneemt. Door een hoge uitstroom is het aantal jeugdbeschermers de laatste jaren afgenomen. Het aantal jongeren per jeugdbeschermer, de 'caseload' genoemd, is daardoor toegenomen.

"Het is elke dag schipperen", zegt Hanneke Drevel, jeugdbeschermer in Groningen. "Ik moet elf jongeren begeleiden in een 22-urige werkweek." Onderzoek heeft uitgewezen dat een jeugdbeschermer in een 36-urige werkweek voor goede zorg maximaal dertien jongeren onder zich kan hebben.