Wekdienst 10/10: Uitreiking Buma NL Awards • Overleg nationale veiligheidsraad Rusland

Goedemorgen! De Buma NL Awards worden uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht en op verzoek van president Poetin komt de Russische veiligheidsraad bij elkaar.

Wat heb je gemist?

De ANWB krijgt steeds meer meldingen van Nederlanders die in Frankrijk in de problemen komen door de brandstoftekorten daar. Vanwege stakingen bij Franse raffinaderijen zitten veel tankstations zonder diesel, lpg en benzine.

Gisteren waren er tientallen meldingen vanuit het noorden van Frankrijk, waar de eerste brandstoftekorten ontstonden. Nu ook in de rest van het land minder brandstof beschikbaar is, komen uit alle delen van Frankrijk meldingen van Nederlandse reizigers die stilstaan. De ANWB adviseert mensen om hun tank in ieder geval aan de grens vol te gooien, in België of Luxemburg.