Kerken helpen energie-armen: ‘Als kerk kun je meteen inspringen’

"Doneer uw energietoeslag als u die kunt missen." Zo luidt de oproep die kerken in de gemeente Westland hebben gedaan. Het initiatief is een van de vele manieren waarop kerken in het hele land proberen om mensen in energiearmoede te helpen.

Joop van Rossem is een van de initiatiefnemers van de doneeractie in Westland. "We hebben een oproep geplaatst in de lokale media en sommige predikanten besteden er extra aandacht aan", zegt hij. "Inmiddels hebben we 12.000 euro ingezameld en we gaan door."

Een welzijnsorganisatie in de gemeente gaat het geld verdelen onder mensen die zich aanmelden en in aanmerking komen. "We laten dat bewust door een welzijnsorganisatie doen omdat sommige mensen niet zo makkelijk geld van de kerk aannemen. Zo blijven wij een beetje op de achtergrond, ook al zamelen wij het geld in", zegt Van Rossem.

Stijging hulpvraag

Ook vorig jaar riepen kerken mensen op om hun energiecompensatie te doneren aan mensen die krap bij kas zaten. Veel van die acties liepen in het voorjaar weer af. Nu de zomer voorbij is en de prijzen steeds verder stijgen, komen kerken opnieuw in actie.

Bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) merken ze ook dat kerken zoeken naar manieren om mensen te helpen met de energiearmoede. "We krijgen veel vragen binnen van kerken over hoe ze kunnen bijdragen en hoe ze er kunnen zijn voor mensen die nu in de knel raken. Het leeft enorm en kerken willen daar iets mee", zegt een woordvoerder.

Het landelijke bureau probeert kerken daarbij te helpen: "We delen bijvoorbeeld mooie initiatieven met de andere kerken ter inspiratie. Maar we geven ook advies over naar welke instanties je mensen het best kan doorverwijzen als ze bij de kerk om hulp vragen."

Ook de Rooms-Katholieke Kerk Nederland constateert een stijging in de hulpvraag. "Het is natuurlijk ook een thema dat echt leeft en waaraan kerken willen bijdragen", zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie.