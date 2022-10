Volleybalsters spreken van 'mislukt' WK: 'Gat met wereldtop groter dan gehoopt'

"We gaan voor de kwartfinales", klonk het voorafgaand aan het WK volleybal in eigen land uit bijna alle monden van de Nederlandse speelsters. Laura Dijkema sprak zelfs uit een medaille over te willen houden aan haar laatste mondiale titeltoernooi.

De strijdlust en het aanwezige thuispubliek ten spijt werd de doelstelling niet behaald. De wedstrijden tegen België (1-3), Italië (1-3), China (2-3), Brazilië (0-3) en zondagmiddag tegen Japan (0-3) gingen verloren, de aansluiting met de wereldtop werd niet gevonden in Arnhem en Rotterdam.

'Heel chagrijnig'

"Het gat met de wereldtop is wel groter dan ik had gehoopt", erkent Dijkema na de laatste wedstrijd. Ook libero Myrthe Schoot, met haar 34 jaar een van de ervaren krachten in het team, is hard in haar oordeel. "We hebben één wedstrijd ons niveau gehaald dit toernooi. Dat kan gewoon niet in eigen land."

De frustratie en teleurstelling is van de gezichten af te lezen. "Dit is wel een mislukt WK, ja. Hoe we de laatste twee wedstrijden stonden te spelen... Dat is gewoon niet oké. Ik ben nu vooral heel chagrijnig", aldus Schoot, die vervolgens snel de kleedkamer opzoekt.