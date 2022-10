Achter de schermen bij bizarre ontknoping Verstappens wereldtitel

Dat idee leeft ook in de pitstraat. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en zijn collega Mattia Binotto van Ferrari hebben ook zitten rekenen en komen tot dezelfde conclusie. En dat terwijl Verstappen even daarvoor al van interviewer Johnny Herbert te horen kreeg dat hij toch echt kampioen is.

Het is zo'n tien minuten na de verregende Grand Prix van Japan en in de zogeheten cooldown-room, een kamertje in de pitstraat van het circuit van Suzuka, kijkt Max Verstappen vol verbazing naar een Formule 1-official. Is hij echt voor de tweede keer op rij wereldkampioen?

Om journalisten gedurende het Formule 1-seizoen op de hoogte te houden van allerlei zaken, heeft de FIA een groepswhatsapp waar tientallen internationale journalisten in zitten. Om precies 17.28 uur lokale tijd - het is in Japan zeven uur later dan in Nederland - verschaft de federatie duidelijkheid met het volgende appje:

"Hi all, very quickly as explainer the rules regarding the reduced points allocation (article 6.5) only apply in the event of race suspension that cannot be resumed, and therefore full points are awarded and Max Verstappen is World Champion."

Harde beats en flesjes bier

In de paddock is dat bericht inmiddels ook doorgekomen. Terwijl medewerkers van de tien teams al lang en breed zijn begonnen met inpakken - het Formule 1-circus moet over minder dan twee weken immers in Austin, Texas zijn opgebouwd - doemt er harde muziek op uit de pitbox van Red Bull.

Het zijn de welbekende techno- en housebeats die de engineers van de renstal draaien tijdens het inpakken, na weer een gewonnen race. Nu is de volumeknop flink opengedraaid. Tegenover de garage in de hospitality - op veel circuits een groot gebouw, in Suzuka een relatief bescheiden witte tent - worden er flesjes bier opengetrokken.

Verstappens vriendin Kelly Piquet, zijn manager Raymond Vermeulen, personal trainer Bradley Scanes, Chrstian Horner, topadviseur Helmut Marko, ze omhelzen elkaar en dragen een speciale trui of pet met daarop de tekst: 'Max Verstappen, World Champion 2022'.