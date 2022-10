Uniek dna-onderzoek naar tweeling moet verdachte in zedenzaak aanwijzen

Een verkrachtingszaak in Drenthe heeft geleid tot uniek dna-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Voor het eerst in een Nederlandse strafzaak is het dna van een eeneiige tweeling ontleed om te kunnen bepalen wie van de twee de dader is. Het gebeurt gemiddeld acht keer per jaar: een verdachte van wie dna is gevonden op een plaats delict blijkt een tweelingbroer of -zus te hebben. Eeneiige tweelingen hebben hetzelfde dna, dus van wie is dan het aangetroffen spoor? In rechtszaken blijken advocaten deze onduidelijkheid nogal eens aan te grijpen voor de verdediging van hun cliënten. Als er naast het dna geen ander bruikbaar bewijs is, kan de rechter geen onderscheid maken en gaat de verdachte vrijuit. Verkrachting tijdens nordicwalken Vandaag staat in de rechtbank in Assen een 28-jarige man uit Zuidlaren terecht op verdenking van verkrachting. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij drie jaar geleden een oudere vrouw aanviel en misbruikte toen zij in een natuurgebied aan het nordicwalken was. Ook deze verdachte heeft een tweelingbroer. En ook deze verdachte ontkent dat hij de dader is. Het dna-profiel van de broer was na een eerdere veroordeling opgenomen in de dna-databank, wat een match opleverde. De advocaat van de verdachte opperde dat de dna-sporen op de broek van het slachtoffer net zo goed afkomstig kunnen zijn van de tweelingbroer als van de verdachte. Op verzoek van de verdediging stemde de rechtbank in met nader onderzoek. Het NFI kreeg de opdracht te kijken of er toch verschil te vinden is in het dna van beide broers. In het buitenland is zulk onderzoek in strafzaken wel eens gedaan, maar in Nederland tot dusver nooit. Monsterklus Het is een omvangrijke, tijdrovende klus, vertelt dna-deskundige Arnoud Kal van het NFI. De onderzoekers zijn er bijna twee jaar mee bezig geweest. Normaal wordt bij dna-onderzoek naar 'slechts' 23 verschillende plekken in het dna gekeken, die van mens tot mens verschillen. Maar bij eeneiige tweelingen zijn al deze 23 punten identiek. Daarom moet het volledige dna worden ontleed. "Het dna van ieder mens bestaat uit een code van 3 miljard letters", vertelt Kal. "Bij eeneiige tweelingen zijn er maar vijf à tien letters die verschillen. Dat is echt minimaal." Als de piepkleine verschillen eenmaal in kaart zijn gebracht, volgt een vergelijking met het dna-spoor van het misdrijf. Opnieuw een monsterklus, want ook in het aangetroffen spoor moeten de specifieke afwijkingen zichtbaar zijn.

In de dna-databank voor strafzaken zitten ruim 700 tweelingen. Als er een match is met een dna-spoor bij een misdrijf, valt niet te zeggen van wie van de twee het spoor afkomstig is. Dat gebeurde in vijftien jaar tijd ruim 130 keer, bijvoorbeeld na een inbraak of mishandeling. De Drentse verkrachtingszaak is de eerste zaak waarin aanvullend onderzoek is gedaan. De tweelingbroer van de verdachte heeft hiervoor zelf toestemming gegeven; meewerken is niet verplicht.