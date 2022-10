'Belastingdienst kan zoekopdrachten van medewerkers niet terughalen'

De Belastingdienst kan niet achterhalen welke informatie corrupte medewerkers opvragen. De computersystemen van de dienst registreren namelijk niet welke informatie medewerkers opzoeken, schrijft NRC. Onderzoek naar corruptie binnen de dienst wordt volgens de krant daardoor bemoeilijkt.

Er worden 900 verschillende systemen gebruikt, die meestal niet aan elkaar zijn gekoppeld en er worden vaak ook geen zogenoemde 'loggegevens' van zoekopdrachten bijgehouden. Daardoor blijft het vaak onduidelijk welke adresgegevens, kentekens of financiële informatie via medewerkers van de dienst bij criminelen zijn terechtgekomen, schrijft de krant.

Onderzoek naar medewerker

Het probleem met de computersystemen kwam aan het licht tijdens een onderzoek naar een Amsterdamse medewerker van de Belastingdienst die deze zomer werd aangehouden. Justitie vermoedt dat de ambtenaar in contact stond met de groep rond crimineel Ridouan Taghi.

Bij de belastingmedewerker thuis werd 920.000 euro cash gevonden. Justitie probeerde vast te stellen of dit geld mogelijk verdiend was met het verkopen van informatie aan criminelen. Maar dat was niet te achterhalen door de afwezigheid van loggegevens.

In een reactie zegt de Belastingdienst tegen NRC dat het inderdaad lastig is om alle handelingen van medewerkers te achterhalen. Als het nodig is kan er wel "goed onderzoek" plaatsvinden, zegt de dienst. Er kan namelijk wel worden vastgesteld tot welke informatie een verdachte medewerker toegang had. Bij de Belastingdienst werken 25.000 mensen, van wie er 10.000 toegang hebben tot gegevens van burgers of bedrijven.

Schat aan informatie voor criminelen

Voor criminelen kan deze informatie interessant zijn voor het vinden van adressen van rivalen of het traceren van de eigenaar van een bepaalde auto. In het onderzoek naar de uitbraakpoging van crimineel Ridouan Taghi vorig jaar uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vucht werd ook vermoed dat hij een contact bij de Belastingdienst had.

Die medewerker zou de adresgegevens van vier gevangenisbewaarders hebben opgezocht voor een mogelijke ontvoering. Of die gegevens inderdaad zijn opgezocht en door wie, valt niet te achterhalen door het ontbreken van loggegevens, schrijft NRC. Ook is niet duidelijk of de persoon die afgelopen zomer is aangehouden het contact van Taghi zou zijn.