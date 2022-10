Wie is de baas bij Ajax? 'Coachende Tadic ondermijnt gezag trainer'

Dit artikel is een beknopt verslag van een van de gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere gesprekken. Het was een opvallend beeld afgelopen zaterdag in Volendam. Aanvoerder Dusan Tadic was vervangen bij Ajax, maar bleef het laatste half uur vanaf de zijlijn zijn team fanatiek coachen. Met coach Alfred Schreuder nabij. Pierre van Hooijdonk denkt er het zijne van. "Dit ondermijnt het gezag van de trainer", zegt Van Hooijdonk in Studio Voetbal. Leonne Stentler: "Bizar. Ik kan me niet voorstellen dat Tadic zich niet bewust is van het symbolische effect in deze situatie. De trainer staat onder druk. Hij is geen domme jongen." Ibrahim Afellay: "Ik vind het een storm in een glas water. Tadic doet hetzelfde in het veld. Ik weet zeker dat Schreuder hem de dag na de wedstrijd in zijn kantoor heeft geroepen en tegen hem gezegd heeft dat hij dit nooit meer moet doen. Het is niet slim, maar hij heeft goede bedoelingen."

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic baarde zaterdag opzien door, nadat hij was gewisseld, fanatiek te coachen aan de zijlijn. Het is onderwerp van discussie in Studio Voetbal. - NOS

"Ik twijfel niet aan zijn goede bedoelingen", zegt Van Hooijdonk. "Tadic is een winnaar en super betrokken bij het elftal. Hij heeft ook een goede band met Schreuder en is loyaal. Dan moet je dit niet doen. Op dit moment is het niet handig, gezien de positie van de trainer." Zelf gaf Tadic de volgende uitleg: "Ik probeerde de spelers te helpen. We misten op een gegeven moment wat energie en dat probeerde ik vanaf de bank te geven." Schreuder had er geen moeite mee: "Mooi om te zien dat hij zo meeleeft."

Hele uitzending Presentator Sjoerd van Ramshorst neemt in Studio Voetbal de voetbalweek door met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Leonne Stentler en Arno Vermeulen. Kijk de hele uitzending hier terug.