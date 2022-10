Nederlanders in Frankrijk in de problemen door brandstoftekorten

Nederlanders die door Frankrijk reizen komen in de problemen door brandstoftekorten, veroorzaakt door stakingen bij raffinaderijen. Dat zegt de ANWB, nadat er steeds meer meldingen waren binnengekomen van mensen die stilstaan. Met name langs de grote snelwegen zit het gros van de tankstations zonder brandstof.

Gisteren waren er tientallen meldingen vanuit het noorden van Frankrijk, de plek waar het brandstoftekort als eerst toesloeg. Maar nu ook in de rest van het land steeds minder diesel, lpg of benzine beschikbaar is, komen er uit alle delen van Frankrijk meldingen van Nederlanders die stilstaan zonder brandstof. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk, omdat exacte cijfers nog ontbreken.

De ANWB adviseert mensen die toch door Frankrijk moeten reizen, om in ieder geval hun tank aan de grens vol te gooien. "Tank in Luxemburg of België. Laat het er in Frankrijk niet op aankomen en tank -als het mogelijk is- ook daar vol."

Extra beperkingen

Nederlanders die in de problemen komen door een lege tank krijgen ook te maken met beperkingen bij de Franse bergingsbedrijven. "Ook zij hebben last van de brandstoftekorten, waardoor ze alleen nog komen voor onveilige situaties langs de snelwegen."

Het brandstoftekort wordt veroorzaakt door stakingen bij het personeel van een aantal grote raffinaderijen in Franrijk. De vakbond eist een loonsverhoging vanwege de winsten die geboekt worden door de oliegiganten TotalEnergies en het Amerikaanse ExxonMobil.

Door de stakingen is de Franse brandstofproductie met zo'n 60 procent gedaald, bleek uit berekeningen van persbureau Reuters. Sinds vandaag heeft zeker een derde van alle tankstations in Franrijk last van een tekort aan een of meerdere brandstoffen.

TotalEnergies wil morgen aan vervroegde salarisonderhandelingen beginnen. Bij ExxonMobil zijn de onderhandelingen al een aantal weken bezig.