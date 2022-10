De Jong maakt zes weken voor WK rentree bij Barça, dat wankelt tegen Celta

Maar de Catalanen kwamen thuis flink in de problemen. Celta raakte twee keer de paal en had meer dan genoeg kansen op de 1-1.

Ruim twee weken geleden bleef De Jong geblesseerd achter in de kleedkamer in de rust van de interland tegen Polen. Een spierblessure. Zondag maakte de middenvelder weer zijn eerste minuten. De andere geblesseerde Oranje-international Memphis Depay zat niet bij de wedstrijdselectie.

Frenkie de Jong is terug. Zes weken voor het begin van het WK in Qatar heeft de spelmaker van Oranje zijn rentree gemaakt voor FC Barcelona. In het met 1-0 gewonnen thuisduel met RC Celta viel De Jong een half uur voor tijd in.

Het sprankelt niet elke wedstrijd bij Barcelona, in de Champions League gingen twee duels op rij verloren, tegen Bayern München en Internazionale, maar in de Spaanse competitie hielden ze tegen Celta wel al voor de zesde keer op rij de nul. Dat was vooral te danken aan doelman Marc-André ter Stegen, die minimaal een punt redde.

Kadootje voor 1-0

Barcelona kreeg de 1-0 ook behoorlijk kado. Celta-verdediger Unai Nunez werkte slecht - of eigenlijk helemaal niet - weg, waardoor Pedri na een kleine twintig minuten de bal zo het open doel in kon lopen. De score werd niet uitgebreid in de tweede helft en Celta ging er meer en meer in geloven. De gelijkmaker viel niet.

Het belangrijkste voor De Jong, Oranje-bondscoach Louis van Gaal en het Nederlandse voetbal is dat de spelverdeler van het Nederlands elftal weer minuten heeft gemaakt. De Jong heeft nog 41 dagen om zo fit te worden dat hij weer een hele wedstrijd kan spelen. Want op 21 november speelt Oranje de eerste wedstrijd op het WK tegen Senegal.