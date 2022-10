Foutjes Van Gerwen maken finale World Grand Prix onnodig spannend

Voor Van Gerwen is het de zesde keer dat hij de World Grand Prix won. Voor Aspinall zou het de tweede major-titel zijn geweest, maar tegen Van Gerwen in deze vorm win je niet zomaar.

4-0 na half uur

Een slachtpartij leek zelfs in de maak. 'Mighty Mike' stond na ruim een half uur al met 4-0 voor in sets, waar vijf sets nodig waren voor de overwinning. 'The Asp' en zijn fans in de afgeladen zaal in Leicester zaten met de gedachten al bij de rest van hun plots vrije avond.