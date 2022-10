Aantal schademeldingen na aardbeving Wirdum ruim verdubbeld

Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij het Groningse Wirdum is flink opgelopen. Gisteren waren het er 191, vandaag om 17.00 uur stond de teller op 419, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Bij elf meldingen ging het om mogelijk acuut gevaar. Tien meldingen zijn inmiddels beoordeeld en volgens RTV Noord waren er nergens aanvullende maatregelen nodig.

Van de 419 mensen die schade hebben gemeld, kozen er 93 voor afhandeling via de vaste vergoeding van 5000 euro. De overige 326 melders laten de schade door een deskundige opnemen. De meeste schade wordt gemeld in Appingedam, gevolgd door de stad Groningen en Delfzijl.

Morgen komt staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw naar Groningen om te praten met bestuurders en mensen met schade.

De beving was zaterdagochtend rond 04.15 uur en had een kracht van 3,1. Volgens het KNMI was het een van de tien zwaarste bevingen ooit gemeten in de provincie Groningen.