Cocu verliest weer met Vitesse, Velázquez vindt met Fortuna weg omhoog

De ene trainerswissel is de andere niet. Waar Vitesse onder Phillip Cocu nog zoekende is, heeft Fortuna Sittard onder Julio Velázquez de weg omhoog gevonden in de eredivisie. De Limburgers wonnen met 2-1 in Arnhem.

Vitesse won voor de achtste opeenvolgende keer niet in eigen huis, een record.

Vitesse en Fortuna wisselden als enige eredivisieclubs dit seizoen van trainer. Velázquez volgde Sjors Ultee (ontslagen) op bij Fortuna, terwijl Cocu bij Vitesse het stokje overnam van Thomas Letsch (naar VfL Bochum). Hun start was verschillend.

Goede start Vitesse

Waar Cocu begon met een nederlaag bij FC Twente (3-0) won Fortuna onder leiding van Velázquez de eerste twee wedstrijden van Excelsior (1-0) en FC Volendam (2-0). Tegen Fortuna leek het aanvankelijk de goede kant op te gaan met Vitesse.