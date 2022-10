Bosz ontslagen bij Olympique Lyonnais na vijf duels zonder overwinning

Peter Bosz is niet langer de trainer van Olympique Lyonnais. De 58-jarige Nederlander werd ontslagen nadat Lyon vrijdag voor de vijfde keer op rij niet had gewonnen.

Hij wordt opgevolgd door Laurent Blanc. De voormalig international en bondscoach van het Franse nationale elftal heeft een contract tot medio 2024 getekend bij de huidige nummer zeven van Frankrijk.

Al langer vraagtekens

De 58-jarige Bosz begon in de zomer van 2021 aan de klus in Frankrijk. Hij leidde Lyon afgelopen seizoen naar een achtste plaats in de competitie, waardoor de club naast Europees voetbal greep. Het Europa League-avontuur eindigde na uitschakeling door West Ham United in de kwartfinales.