'Experimenteer met vollere theaterzalen' • Bruls: geen extra maatregelen

Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad ziet ondanks het oplopende aantal besmettingen nog geen reden voor extra coronamaatregelen in de grote steden. Sinds gisteren zijn er bij het RIVM 1300 nieuwe coronabesmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds begin juni. Vooral in de GGD-regio's Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en Haaglanden zijn veel nieuwe coronagevallen.

"We zijn wel gealarmeerd, maar het aantal ziekenhuisopnames en met name het aantal ernstig zieken is nog altijd heel erg laag", zei Bruls na overleg van de veiligheidsregio's.

Bruls riep vitale sectoren als de politie, zorg en nutsbedrijven op om hun noodplannen nog eens te bekijken voor het geval er steeds meer werknemers thuisblijven vanwege een besmetting of als iemand in hun omgeving is besmet. "Het is nu wel de tijd om die noodplannen even te checken of ze winterproof zijn, want: winter is coming", zei Bruls met een verwijzing naar de serie Game of Thrones.

Hij ging ook in op de sinterklaasintochten. Dat wordt lokaal van geval tot geval bekeken, zei Bruls. "Dat vind ik ook erg verstandig, want anders zet je het land wel heel erg op slot. En ik ben natuurlijk als burgemeester ook een beetje bang voor de Sint, dus ik wil hem alle ruimte geven."

"Het kan betekenen dat op de ene plek gezegd wordt: de sintintocht zit er dit jaar niet in, terwijl op een andere plek gezegd wordt: we doen geen intocht, maar een coronaproof ontvangst in een sporthal is wel mogelijk."

Afgelopen tijd werd duidelijk dat veel organisatoren van sinterklaasintochten zelf al besloten hebben om de intocht dit jaar over te slaan of te versoberen.