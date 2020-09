Bruls wil criteria voor bepalen testvoorrang • 'Experimenteer met vollere theaterzalen'

Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad vindt het "principieel best verstandig" om bepaalde groepen voorrang te geven bij het testen, maar hij zet vraagtekens bij de voorkeursbehandeling van onderwijspersoneel. Dat zei hij in Nieuwsuur.

Minister De Jonge kondigde vrijdag aan dat personeel in de zorg en het onderwijs voorrang krijgt bij coronatests. De verwachting is dat de eerste medewerkers aan het eind van deze week met voorrang aan de beurt zijn.

"Ik snap dat het vervelend is als een hele school dicht moet en mensen thuis op hun kinderen moeten letten", zei Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is. "Maar als de kantine van de vuilnisophaaldienst in Nijmegen een besmetting heeft, moeten alle vuilnismannen en -vrouwen tien dagen in quarantaine en dan ligt het vuil in de straten. Via een iPad kan ik wel lesgeven, maar geen vuilniszak ophalen."

De voorzitter van het Veiligheidsberaad pleit voor een selectie aan de hand van objectieve criteria. De lijst met cruciale beroepen die in het voorjaar werd opgesteld kan een leidraad zijn, maar dan moet die volgens Bruls wel worden ingekort. Hij vindt het geen doen om iedereen met een vitaal beroep voorrang te geven.

"Het gaat misschien wel om honderdduizenden mensen. Dat is geen voorkeursbeleid meer, dan ben je iedereen aan het testen. Je moet kijken naar wat echt cruciale functies zijn, die maatschappelijk gezien per se moeten doorgaan omdat we anders in de problemen komen. Als politiemensen niet meer de straat op kunnen omdat ze te weinig collega's hebben, dan is dat een serieus probleem qua misdaadbestrijding."

Bruls benadrukt dat hij het liefst ziet dat de laboratoriumcapaciteit wordt uitgebreid zodat de wachttijden kunnen worden verkort. "Dan hoeven we deze selectie niet toe te passen."